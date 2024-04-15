



Массированная атака со стороны Ирана: операция ЦАХАЛа получила название

Операция по перехвату ракет и дронов в ходе атаки, которую Иран осуществил в 13 апреля, получила название "Железный щит".



Об этом сообщает 12-й канал.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В названии есть отсылка на успешные перехваты ракет и дронов, запущенных Ираном. Как ранее сообщили в ЦАХАЛе, удалось успешно перехватить 99% целей.



Что примечательно, война, которая идет с 7 октября после резни, устроенной ХАМАСом в Израиле, получила название "Железные мечи".