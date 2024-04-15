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Массированная атака со стороны Ирана: операция ЦАХАЛа получила название
15.04.2024 20:07 Алина Груднева

Массированная атака со стороны Ирана: операция ЦАХАЛа получила название

Операция по перехвату ракет и дронов в ходе атаки, которую Иран осуществил в 13 апреля, получила название "Железный щит".

Об этом сообщает 12-й канал.

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В названии есть отсылка на успешные перехваты ракет и дронов, запущенных Ираном.  Как ранее сообщили в ЦАХАЛе, удалось успешно перехватить 99% целей.

Что примечательно, война, которая идет с 7 октября после резни, устроенной ХАМАСом в Израиле, получила название "Железные мечи".

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