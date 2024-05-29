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Ливанские СМИ: Хизбалла перенесет войну на израильскую территорию
29.05.2024 10:38 Аркадий Бочаровский

Ливанские СМИ: Хизбалла перенесет войну на израильскую территорию

Ливанский политический источник сообщил газете an-Nashra, что “опасения по поводу расширения войны оправданы. Окно возможностей сужается, и перспектива расширения конфликта с Израилем сейчас - куда  ближе, чем раньше. 

“Имеющаяся информация указывает на то, что Хизбалла имела в виду то, что говорила, когда предупреждала, что готова ко всем сценариям”, - заявил источник. 

Тот же источник полагает, что американцы пытаются что-то сделать до наступления следующих месяцев - июня и июля, однако он считает, что окно возможностей начало сужаться. Эскалация конфликта сейчас более вероятна, чем раньше, но он не уверен, что “разразится тотальная война”.

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