



Линч в Шейх-Джарра: еще один причастный пошел под суд

Окружной суд в Иерусалиме признал еще одного причастного к нападению на Эли Розена в Шейх-Джарра около двух лет назад во время бунтов, вспыхнувших из-за проведения операции "Страж Стен".



Это произошло в четверг, 9 февраля.



Очередным задержанным подозреваемым в причастности к жестокому линчу оказался некий Мухаммад Халеф.



Напомним, 27-летний Эли Розен гулял со своей собакой около часа ночи, когда на него накинулись десятки разъяренных арабов.



Его били ногами, дубинками, в него летели камни. Когда он попытался убежать, мужчина швырнул в него тележку для покупок. Пострадавшего госпитализировали в больницу Хадасса с переломанными позвонками, вывихнутой лодыжкой и гематомой на голове.

