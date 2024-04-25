



Лидер ХАМАСа сказал, на каких условиях организация готова разоружиться

Халиль аль-Хайя, высокопоставленный политический деятель ХАМАС, заявил, что исламская террористическая группировка готова согласиться на пятилетнее или более длительное перемирие с Израилем. Она также готова сложить оружие и превратится в политическую партию, если будет создано независимое палестинское государство в границах, существовавших до 1967 года.



Заявление о том, что ХАМАС разоружится, высказанное в интервью в среду, 24 апреля, стало значительной уступкой со стороны боевой группировки, официально заявляющей о своей приверженности уничтожению Израиля.



Аль-Хайя, высокопоставленный представитель ХАМАС, который представлял палестинских боевиков на переговорах о прекращении огня и обмене заложниками, иногда вел себя вызывающе, а иногда примирительно.



Выступая перед журналистами в Стамбуле, Аль-Хайя сказал, что ХАМАС хочет присоединиться к Организации освобождения Палестины, возглавляемой конкурирующей фракцией ФАТХ, чтобы сформировать единое правительство для Газы и Иудеи и Самарии.



Он сказал, что ХАМАС примет "полностью суверенное палестинское государство в Иудее и Самарии и в Газе и возвращение палестинских беженцев в соответствии с международными резолюциями" в границах Израиля, существовавших до 1967 года. По его словам, если это произойдет, военное крыло группировки будет распущено.



Аль-Хайя не сказал, будет ли его очевидное принятие решения о двух государствах означать конец палестинского конфликта с Израилем или промежуточный шаг на пути к заявленной цели группы - уничтожению Израиля.