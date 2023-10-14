



Крах концепции: Двойной провал ЦАХАЛа и ШАБАКа



На фоне военных усилий на всех направлениях постоянно идет обсуждение драматического вопроса: Было ли предупреждение перед внезапной атакой ХАМАСа утром в день Симхат Тора?



По данным военных и силовых источников, за несколько часов до того, как тысячи террористов атаковали ворота поселений на границе с Газой, ЦАХАЛ и ШАБАК получили сигналы о передвижении сил ХАМАСа вдоль линии соприкосновения. Как стало известно Ynet, глава ШАБАК посреди ночи примчался в штаб-квартиру службы безопасности - после получения этого предупреждения.



В ночь с пятницы на субботу состоялась телефонная беседа с участием начальника Генштаба и других генералов, о чем сообщили 13-й и 11-й каналы. В ШАБАК поняли, что что-то происходит, поэтому глава службы Ронен Бар прибыл в штаб-квартиру ночью и оставался там до начала нападения. Консультации, проходившие с полуночи до 5 часов утра, свидетельствуют о том, что реакция была серьезной. ШАБАК также направила рано утром в район Газы спецгруппу.



Однако в организации признают, что не считали это масштабной операцией ХАМАС, а скорее признаком, говорящим о возможности ракетного обстрела или очень ограниченного проникновения. Наконец, они подозревали возможность похищения людей, но, конечно, не в таких ужасающих масштабах, которые привели к катастрофе.



Ни при каких обстоятельствах здесь не было "военного предупреждения", - говорит один из высокопоставленных сотрудников силовых структур. "Из этого невозможно было сделать вывод, что речь идет о событии подобного масштаба".



Помимо начальника Генштаба и нескольких генералов, главы ШАБАКа и глав региона, о подробностях был проинформирован и военный секретарь премьер-министра майор Ави Гиль, но только около 6:30 утра, непосредственно перед началом атаки.



Канцелярия премьер-министра заявила по этому поводу:



"Премьер-министр Нетаниягу был проинформирован только в 06:29, когда начались боевые действия, и не раньше. Он немедленно выехал в Кирию, оценил ситуацию и созвал кабинет министров. Премьер-министр прибыл в Кирию в 7:30 в субботу".



Даже сейчас неясно, что произошло между верхушкой ЦАХАЛа и командованием на местах в те критические часы. Ясно и болезненно одно: предупреждения о начале войны они не получили. Свидетельства солдат и офицеров показывают, что дивизия Газы не была предупреждена о случившемся. Если бы такое предупреждение было, силы могли бы быть лучше подготовлены. С учетом численности сил и короткого времени они не смогли бы полностью остановить атаку. Заблаговременная подготовка, безусловно, позволила бы сократить число жертв и ускорить процесс спасения.



Пока крупные силы не прибыли на место, бойцы ШАБАКа и ЯМАМ вели тяжелые бои в первые часы, иногда бойцы оказывались одни перед десятками кровожадных вооруженных террористов.



Концепция всей системы заключалась в том, что ХАМАС сдерживается, не хочет войны, стремится к сохранению власти и получению экономических выгод. Таким образом, провал АМАНа и ШАБАКа оказался двойным: и в понимании общих намерений ХАМАСа, и, конечно, в беспрецедентности масштабов операции, подготовленной и осуществленной без какой-либо реакции со стороны силовых структур.









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