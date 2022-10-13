



Кохави: мы продолжим преследовать наших врагов

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави прокомментировал беспорядки в Израиле и палестинский террор.

Об этом он сказал на мероприятии в Тель-Авиве.

"Мы будем атаковать наших врагов повсюду — на севере, на юге, когда они угрожают нанести ущерб. Мы будем знать, как вовремя начать операцию и удивить террористов", - сказал Кохави.

По его словам, ЦАХАЛ будет продолжать преследовать врагов "до последних подвалов и переулков", чтобы не дать им причинить вред гражданам Государства Израиль.