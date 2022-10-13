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Кохави: мы продолжим преследовать наших врагов
13.10.2022 22:51 Алина Груднева

Кохави: мы продолжим преследовать наших врагов

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави прокомментировал беспорядки в Израиле и палестинский террор.

 
Об этом он сказал на мероприятии в Тель-Авиве.
 
"Мы будем атаковать наших врагов повсюду — на севере, на юге, когда они угрожают нанести ущерб. Мы будем знать, как вовремя начать операцию и удивить террористов", - сказал Кохави.
 
По его словам, ЦАХАЛ будет продолжать преследовать врагов "до последних подвалов и переулков", чтобы не дать им причинить вред гражданам Государства Израиль.

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