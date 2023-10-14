



Клалит открыла в Рамат-Гане гостевую поликлинику - фото

Клалит открыла в Рамат-Гане гостевую поликлинику – для эвакуированных с юга и севера.

Поликлиника "чрезвычайной ситуации" начала работу уже утром 13 октября на территории комплекса для эвакуированных в городе. Клиника, созданная в ходе молниеносной операции за один день, уже предоставляет услуги семейной медицины, педиатрии, сестринского ухода и психического здоровья, сообщили в пресс-службе Клалит.

Доктор Яэль Райхенберг, директор Клалит округа Дан - Петах-Тиква рассказал: "С утра мы оказали помощь десяткам жителей "Отеф", эвакуированных в убежище. Семейные врачи и педиатры с большой самоотдачей и чуткостью относятся к десяткам семей и детей. Наряду с медицинским обслуживанием мы заботимся о предоставлении эвакуированным хронических и регулярных лекарств. Эвакуированные пережили тяжелые дни и личные потери, наши медики Клалит, рядом с ними и будут сопровождать их в любой ситуации".

В гостевой поликлинике будет обеспечен комплексный уход, чтобы эвакуированным не пришлось выходить за пределы комплекса, подчеркнули в пресс-службе. Для скорейшего открытия поликлиники были мобилизованы семейные врачи, медбратья и медсестры, специалисты в области психического здоровья и административный персонал.



