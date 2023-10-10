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Как происходил прорыв террористов в кибуц Беэри: новое видео
10.10.2023 12:34 Алина Груднева

Как происходил прорыв террористов в кибуц Беэри: новое видео

В сети показали новое видео с прорывом 7 октября террористов в кибуц Беэри, где десятки людей после этого удерживались в заложниках.

Соответствующий момент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

Сначала террористы прятались на обочине дороги и возле будки охраны, устроив засаду на подъезжающую машину.

Они расстреляли пассажиров автомобиля, когда ворота открылись, после чего ворвались в кибуц. Уже на его территории террористы спокойным шагом пошли по улице. Позднее там были найдены тела более 100 израильтян.

 

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