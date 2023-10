Как происходил прорыв террористов в кибуц Беэри: новое видео

В сети показали новое видео с прорывом 7 октября террористов в кибуц Беэри, где десятки людей после этого удерживались в заложниках.



Соответствующий момент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.



Сначала террористы прятались на обочине дороги и возле будки охраны, устроив засаду на подъезжающую машину.



Они расстреляли пассажиров автомобиля, когда ворота открылись, после чего ворвались в кибуц. Уже на его территории террористы спокойным шагом пошли по улице. Позднее там были найдены тела более 100 израильтян.





Exclusive footage from the attack in Kibbutz Be'eri, where over 100 Israelis tragically lost their lives.



In this video, you can witness the chilling moments when Hamas terrorists approached the main gate of the kibbutz. After their initial attempt to breach the gate failed,… pic.twitter.com/dlvGnh2YGb