



Как отразили иранскую атаку. Секрет израильского успеха



Еще слишком рано подводить итоги ночи, но по состоянию на 08:00 утра 14 апреля Израиль очень хорошо справился с брошенным ему вызовом. Успешная координация с США и умеренными суннитскими режимами Ближнего Востока, продемонстрировавшая стратегическое сотрудничество, и впечатляющие возможности обнаружения и перехвата ВВС и систем ПВО.



В течение 12 дней Израиль готовился к иранской мести, как на политической арене, так и в сфере безопасности. Сегодня ночью Иран предпринял беспрецедентные действия и запустил со своей территории 120 баллистических ракет, 35 крылатых ракет и 170 беспилотных летательных аппаратов. Лишь нескольким ракетам удалось пробить щит ПВО, ни одна крылатая ракета или беспилотный летательный аппарат не проникли на территорию страны - выдающееся достижение ВВС.



Сотрудничество, которое Израиль наладил в последние годы при тесном американском сопровождении с суннитскими арабскими странами, оказалось критически важным для безопасности страны. Секретные альянсы, информация о которых иногда просачивались в саудовскую прессу, сегодня впервые стали достоянием гласности и продемонстрировали эффективную коалицию против шиитской оси. Те, кто недооценивал важность сотрудничества в сфере безопасности с Иорданией, получили сегодня подробное и ощутимое объяснение необходимости сохранения отношений.



Сегодня ночью была продемонстрирована способность боевых групп нескольких ВВС действовать в координации и сотрудничестве. Это произошло потому, что в течение последних нескольких лет Израиль развивал "воздушную дипломатию", координируемую с другими военно-воздушными силами. Это позволило добиться точности и успеха в оборонительных действиях.



С самого начала возникли вопросы о способности справиться с большими роями иранских беспилотных самолетов. Для этого были разработаны оперативные решения, которые были применены командующим ВВС из бункера в Кирие в координации со всеми странами-партнерами. ВВС доказали, каковы их возможности и насколько они необходимы для обеспечения безопасности страны. То, как закончилась атака, позволяет политическому руководству и армии планировать следующие шаги с меньшим давлением.



Израильская дилемма теперь связана с базовой необходимостью ответить на иранскую атаку. В течение 12 дней после убийства иранского генерала Израиль ждал обещанной мести. Долгими часами вся страна сидела прошлой ночью и ждала ракет, которые прилетели из Ирана. От политического руководства требуется найти обязательный ответ, а с другой стороны, действие, которое будет приемлемо для США и не втянет нас в региональную войну.





