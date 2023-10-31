



Йеменские хути подтвердили, что присоединились к борьбе против Израиля

Йеменские хути официально подтверждают, что присоединились к борьбе против Израиля.



С таким заявлением днем, 31 октября, выступил официальный представитель поддерживаемой Ираном группировки.



"Мы запустили большое количество баллистических ракет и беспилотников по различным целям в Израиле", - сказал представитель хути.



По его словам, йеменская группировка продолжит свои атаки "в помощь палестинским братьям".



"Мы обязуемся продолжать атаки с использованием ракет и беспилотников до прекращения израильской агрессии", - пригрозил он.



Напомним, что 30 октября в сторону Эйлата несколько раз были осуществлены запуски. Впервые с начала войны система "Хец" перехватила над Красным морем ракету класса "земля-земля".