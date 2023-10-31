Йеменские хути подтвердили, что присоединились к борьбе против Израиля
Йеменские хути официально подтверждают, что присоединились к борьбе против Израиля.
С таким заявлением днем, 31 октября, выступил официальный представитель поддерживаемой Ираном группировки.
"Мы запустили большое количество баллистических ракет и беспилотников по различным целям в Израиле", - сказал представитель хути.
По его словам, йеменская группировка продолжит свои атаки "в помощь палестинским братьям".
"Мы обязуемся продолжать атаки с использованием ракет и беспилотников до прекращения израильской агрессии", - пригрозил он.
Напомним, что 30 октября в сторону Эйлата несколько раз были осуществлены запуски. Впервые с начала войны система "Хец" перехватила над Красным морем ракету класса "земля-земля".