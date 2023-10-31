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Йеменские хути подтвердили, что присоединились к борьбе против Израиля
31.10.2023 15:28 Алина Груднева

Йеменские хути подтвердили, что присоединились к борьбе против Израиля

Йеменские хути официально подтверждают, что присоединились к борьбе против Израиля.

С таким заявлением днем, 31 октября, выступил официальный представитель поддерживаемой Ираном группировки.

"Мы запустили большое количество баллистических ракет и беспилотников по различным целям в Израиле", - сказал представитель хути.

По его словам, йеменская группировка продолжит свои атаки "в помощь палестинским братьям".

"Мы обязуемся продолжать атаки с использованием ракет и беспилотников до прекращения израильской агрессии", - пригрозил он.

Напомним, что 30 октября в сторону Эйлата несколько раз были осуществлены запуски. Впервые с начала войны система "Хец" перехватила над Красным морем ракету класса "земля-земля".

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