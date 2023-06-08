



Израильские силы снесли дом террориста в Рамалле

Израильские силы вошли в Рамаллу в среду вечером и разрушили дом террориста, который устроил взрывы на автобусной остановке в Иерусалиме в ноябре, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Когда израильские силы вошли в Рамаллу, вспыхнули столкновения: по меньшей мере трое палестинцев получили ранения в результате выстрелов израильских сил, согласно палестинским сообщениям.



Террорист по имени Ислам Фарух был арестован израильскими силами в конце декабря. В феврале ЦАХАЛ объявил, что намерен снести дом террориста.



23 ноября двое граждан Израиля были убиты после того, как взрывчатка, заложенная Фарухом, взорвалась на двух автобусных остановках у въезда в Иерусалим и в районе города Рамот.



Согласно обвинительному заключению против Фаруха, террорист принял мировоззрение террористической организации ИГИЛ и изучал машиностроение в израильском колледже.



На следующий день после атак Фарух отправил сообщение через Telegram в связанное с ИГИЛ агентство Nasher News, взяв на себя ответственность за атаку.

