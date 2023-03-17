



Израильская делегация примет участие в саммите по безопасности в Египте

В воскресенье в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, состоится еще один чрезвычайный саммит по безопасности. Об этом в пятницу сообщило издание Ynet.



В сообщении говорится, что во встрече примут участие израильская, палестинская, иорданская, египетская и американская делегации.



Целью саммита является обсуждение вопросов безопасности в преддверии Рамадана.



Израильскую делегацию возглавит глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби. Вместе с ним в египетский Шарм-эль-Шейх отправятся в составе израильской делегации глава ШАБАКа Ронен Бар и координатор операций на территориях Расан Алиан. Палестинскую делегацию возглавит Хусейн аль-Шейх, являющийся советником председателя ПА Абу Мазена.



Политический источник сообщил 13 каналу, что ”цель встречи - разобраться в общих выводах, сделанных в Акабе, исходя из желания Израиля обеспечить спокойствие перед Рамаданом”.



Следует напомнить, что после саммита в Акабе была официально опубликована информация о создании совместной комиссии по безопасности, которая рассмотрит возобновление координации в сфере безопасности и готовность и способность палестинцев нести ответственность за борьбу с терроризмом на контролируемых ими территориях Палестинской автономии.



Также была достигнута договоренность о создании совместного органа, который будет работать над продвижением экономических мер по укреплению доверия.

