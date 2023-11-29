



Израиль ведет переговоры по освобождению пяти категорий заложников

Встреча главы Моссада и главы ЦРУ с катарскими посредниками была призвана обсудить возможность продления режима прекращения огня и проведения дополнительных раундов переговоров. Согласно информации газеты The Washington Post, обсуждались пять категорий заключенных, которые будут освобождены в рамках будущих сделок, хотя конкретные сделки еще не согласованы.



В эти пять категорий входят пожилые мужчины, женщины-военнослужащие, мужчины-резервисты, мужчины, проходящие регулярную военную службу, а также тела израильтян, которые были убиты или умерли и были вывезены в Газу. Сообщается, что число заложников в этих категориях значительно превышает 100 человек, но точное число не приводится.



По словам источника The Washington Post, ХАМАС выразил "готовность к переговорам по всем пяти категориям". Параметры обмена, такие как количество освобождаемых заложников в день, сколько палестинских заключенных будет освобождено за каждого израильтянина и какой объем гуманитарной помощи будет поступать в Газу, окончательно не определены.



В материале также подчеркивается, что самый важный вопрос, возникающий в ходе переговоров, - возобновятся ли боевые действия после освобождения заложников учитывая стремление Израиля ослабить власть и военный потенциал ХАМАС, в то время как ХАМАС стремится предотвратить военные действия.



ХАМАС утверждает, что "не уверен, кто из задержанных жив, а кто нет", учитывая, что некоторые из них удерживаются другими группировками над землей, а не в туннелях ХАМАСа.