



Израиль в шоке: убийц детей госпитализировали в больницах

Израиль кипит от возмущения: Террористы, участвовавшие в массовом убийстве, проходят лечение в больницах Израиля.



На сегодняшний день в больницы поступило более 3 тыс. раненых в результате кровавой бойни, устроенной ХАМАСом. Как стало известно "Исраэль Ха Йом", медицинские бригады должны оказывать помощь не только мирным жителям и солдатам. Оказалось, что в некоторые больницы доставляют и раненых террористов, врачи - в шоке.



Нас призывают принимать террористов, участвовавших в массовых убийствах и попавших в плен, и лечить их, но когда они прибывают сюда, это лишает нас ресурсов необходимых для лечения наших людей", - заявил "Исраэль Ха Йом" высокопоставленный медицинский работник одной из больниц.



Родители солдата, чей сын сейчас находится в одной из больниц после того, как был ранение в бою с террористом в районе кибуца Реим, заявили газете: "Мы потеряли достоинство и стыд. Это - животные, и именно так с ними следует обращаться всегда и везде. То, что эти недочеловеки получают лечение там же, где лежит наш сын, говорит не только о недостатке чуткости у тех, кто принимает решения, но и о недостатке человечности".



Уточним, что захваченные террористы были переданы в ведение следствия ШАБАКа. Полиция и "Маген Давид" отрицают, что от них требовалось доставлять раненых террористов в больницы.