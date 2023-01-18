



Израиль просит Папу Римского вмешаться в освобождение ХАМАСом пленных

Министерство иностранных дел Израиля направило письма Папе Римскому, генсеку ООН и президенту Красного Креста с просьбой вмешаться и помочь с освобождением удерживаемых ХАМАСом израильских пленных.



Соответствующие письма были отправлены по указанию главы МИД Эли Коэна после публикации видеозаписи с Аверой Менигсту, который находится в плену у террористической организации.



"Передать тела солдат для надлежащего захоронения и вернуть израильских граждан их семям — это моральный долг израильского правительства и всех представителей министерства иностранных дел в Израиле и мире. Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы разоблачить жестокое лицо террористической организации ХАМАС, пока они не вернутся домой", - сказал Коэн.



Израиль требует от лидеров международных организаций немедленных действий по осуждению террористической организации и немедленному освобождению тел солдат Хадара Голдина и Орона Шауля, а также гражданских Аверы Менигсту и Хишама ас-Сайеда, которые удерживаются ХАМАСом.

