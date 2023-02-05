



Израиль повторно арестовал члена “Исламского джихада” Хадера Аднана

По сообщениям палестинских СМИ, в ПА рано утром в воскресенье израильскими силами арестован высокопоставленный член группировки “Палестинский исламский джихад” PIJ .



Хадер Аднан, бывший палестинский заключенный, был задержан во время ночного израильского рейда в доме его семьи в деревне Арраба к юго-западу от Дженина, сообщило палестинское государственное информационное агентство Wafa.



С 2004 года Аднан арестовывался не менее 11 раз. В последний раз он был освобожден из израильской тюрьмы в 2021 году после 25 дней содержания под стражей.



В воскресенье ЦАХАЛ сообщил об аресте семи палестинцев, но не назвал имени Аднана и не уточнила выдвинутые против них обвинения. Арест Аднана произошел на фоне роста напряженности на в Иудее и Самарии.