



Израиль: кто остановит волну сетевого террора

Израиль: волна сетевого террора



В последние недели серия смертоносных терактов была совершена палестинцами в возрасте 13-14 лет. Израильские аналитики утверждают, что речь идет о новом феномене - не “терроре одиночек”, а терроре социальных сетей, “сетевом терроре”.





У “детей”, совершающих теракты, есть одна общая черта: все они подпитываются ядовитой машиной социальных сетей. Террорист, совершивший последний теракт на КПП Шуафат, уже "герой лагеря беженцев", а тот, кто устроил стрельбу в Городе Давида, написал: "Или победа, или стану мучеником".



Их профиль сложен, и почти невозможно догадаться об их намерениях, но все недавние террористы, подростки и дети, черпали вдохновение в социальных сетях, которые стали платформой для распространения ненависти.



Мохаммад Зальбани, террорист, который совершил последний теракт на КПП "Шуафат" и чье содержание под стражей вчера было продлено до воскресенья, - ученик седьмого класса. В лагере Шуафат говорили, что он нормальный, обычный ребенок, в его прошлом не было случаев насилия, и что его семья настаивает на том, что он не причастен к теракту. После нападения в социальные сети были загружены видеоролики с изображением Зальбани с надписью "герой лагеря".



Другой 13-летний террорист, Мухаммад Аливат из Сильвана, совершил теракт со стрельбой в Городе Давида в конце января. Он использовал старый пистолет, который взял из дома. В прошлом он написал в своей школьной тетради "Либо победа, либо шахада. Прости меня мама, ты будешь мной гордиться". Его брат Омар сказал после нападения, что "мой брат - маленький мальчик, ему нет смысла убивать людей".



В телевизионной программе на одном из местных каналов в Шхеме молодых людей спросили о шахидах, оказавших на них влияние, и большинство говорили о о своем преклонении перед группировкой Львиное логово во главе с Ибрагимом аль-Набулси, звезды социальных сетей, чьи цепочки и футболки с их символикой продаются в палестинских лагерях и городах. Семья Забейди из лагеря беженцев в Дженине, Алькам Хайри (устроивший теракт в Неве-Яаков, в результате которого были убиты семь человек) и Одай Тамими (устроивший теракт, в результате которого на КПП Шуафат был убит Ноа Лазар) также стали вдохновением для палестинской молодежи, которая хочет быть похожей на них.



На этой неделе еще один брат из семьи Забейди, Джибриль, был арестован по подозрению в том, что он стоит за похищением тела друзского юноши Тирана Пиро в Дженине, а вчера на TikTok появилось видео с призывом дать этой семье - в которую входят шахиды и заключенные - "ключи от Палестины".

