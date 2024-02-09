



Израиль и США обсуждают депортацию лидеров ХАМАСа



Израиль и США обсуждают возможность депортации лидеров ХАМАСа, сообщает корреспондент 13 канала Мория Асраф Вольберг.



Израиль и США недавно обсудили возможность того, что высшие лидеры ХАМАСа отправятся в изгнание из Газы в рамках более широкой сделки. Этот вопрос обсуждался на встречах, которые министр по стратегическим вопросам Рон Дермер провел с высокопоставленными представителями американской администрации в Вашингтоне.



Информированный источник сообщил 13 каналу: "Возможность капитуляции и изгнания лидеров ХАМАС обсуждалась на переговорах между Израилем и высокопоставленными представителями американской администрации, это зависит от прогресса по сделке с заложниками".



Высокопоставленные источники, близкие к премьер-министру Нетаниягу, недавно на встречах за закрытыми дверями назвали этот вариант "очень хорошим с точки зрения Израиля". Они сказали, что подобная депортация будет означать "конец руководства ХАМАС".