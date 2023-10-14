



История невероятного героизма. Как офицер спас штаб Дивизии Газы



Подполковник А., офицер-разведчик дивизии "Газа", огнем из стрелкового оружия отбил колонну мотоциклистов ХАМАСа.



О нем говорят: "Он спас жизни солдат, старших командиров и, самое главное, детей и женщин, которые приехали погостить в дивизию". (Напомним, вечером перед атакой ХАМАСа на форпосты приехали семьи офицеров).



Одной из главных целей внезапной атаки ХАМАСа 7 октября, стала "база зла" - штаб дивизии Газы, построенный после размежевания и являвшийся военным символом и технологическим достижением во многих областях.



В течение многих лет ЦАХАЛ вкладывал огромные средства в технологии и инфраструктуру, и здесь размещались многие из самых передовых военных формирований ЦАХАЛа, в основном для целей командования и управления, сбора информации, мониторинга и организации атак. Во время различных эскалаций база регулярно становилась объектом минометных и ракетных обстрелов, и следы падений и осколков были хорошо видны на стенах и тротуарах.



По свидетельству командиров, на первом этапе атаки ХАМАС, начавшейся с ракетных и минометных обстрелов, офицер разведки дивизии Газы подполковник А., очень опытный и уважаемый офицер, сообщил командиру дивизии Газы бригадному генералу Ави Розенфельду, что он выходит в район, чтобы посмотреть, что происходит. По его ощущениям, речь идет о значительной и широкомасштабной атаке. В те минуты связь с пограничными постами была затруднена, поскольку были уничтожены посты наблюдения и сеть связи.



Согласно рассказам командиров, подполковник А. выехал со своими людьми (несколько следопытов в джипе) из въездных ворот базы и на перекрестке заметил колонну мотоциклов, направлявшуюся в дивизию, и открыл по ней огонь. После этого он отступил и начал атаку огнем из стрелкового оружия.



Террористы отступили, подполковник А. сообщил в штаб дивизии о наземной атаке и уже опознал в этом районе фургоны с террористами, которые хотели прорваться внутрь базы. Он немедленно оповестил базу о необходимости срочной эвакуации детей и потребовал чтобы все, у кого есть автомат немедленно бежали к воротам для отражения атаки.



Бой офицера продолжплся между въездными воротами и штабом дивизии дивизии. В некоторых стычках стрельба веелась в упор.



"Мы еще долго будем говорить о героических действиях офицера-разведчика в дивизии Газа и других, но уже сейчас можно сказать, что благодаря своей бдительности, профессионализму и стремлению к контакту он спас жизни бойцов и женщин, старших командиров и, самое главное, детей и женщин, которые приехали погостить в дивизию на время отпуска", - сказал один из командиров.



"Им удалось уничтожить большое количество террористов. Но именно агрессивные действия, которые он предпринял в самом начале, нарушили планы террористов, задержали их проникновение на базу и позволили провести важнейшую подготовку. То. что здесь произошло - очень тяжело, но в подразделении есть истории героизма".