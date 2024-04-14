Историческая ночь. Все об атаке Ирана против Израиля
Ночью 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля.
Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов, 110 баллистических ракет (земля-земля) и 36 крылатых ракет. Большинство запусков было произведено из Ирана, некоторые - из Ирака и Йемена.
Сирены звучали во многих районах страны - в основном на севере, в Негеве и на востоке страны.
Семилетняя девочка из бедуинской диаспоры в Негеве была тяжело ранена осколками ракеты.
Осколками ракеты нанесен незначительный ущерб военной базе в Негеве.
Абсолютное большинство баллистических ракет было перехвачено израильскими системами ПВО.
Большинство БПЛА были перехвачены самолетами Израиля, США, Великобритании и Иордании.
Иранское посольство в ООН объявило: вопрос исчерпан, если только Израиль не совершит еще одну ошибку.
В Тегеране иранские граждане вышли на радостные гуляния.
Высокопоставленный израильский представитель предупредил: Будет беспрецедентный ответ.
Кабинет министров уполномочил Нетаниягу, Галанта и Ганца принять решения относительно возможности ответа на иранскую атаку.
Нетаниягу и Байден провели телефонный разговор.
Байден заявилн: Мы будем координировать единый дипломатический ответ на атаку Ирана
Продолжаются ограничения на деятельность в тылу, в основном отменены образовательные мероприятия (лагеря, классы) и запрещены собрания более 1000 человек.
Хизбалла продолжает запускать ракеты в направлении Голан и Галилеи.
Стрельба в Самарии: легко ранен резервист МАГАВа.