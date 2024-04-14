



Историческая ночь. Все об атаке Ирана против Израиля



Ночью 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля.



Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов, 110 баллистических ракет (земля-земля) и 36 крылатых ракет. Большинство запусков было произведено из Ирана, некоторые - из Ирака и Йемена.



Сирены звучали во многих районах страны - в основном на севере, в Негеве и на востоке страны.



Семилетняя девочка из бедуинской диаспоры в Негеве была тяжело ранена осколками ракеты.



Осколками ракеты нанесен незначительный ущерб военной базе в Негеве.



Абсолютное большинство баллистических ракет было перехвачено израильскими системами ПВО.



Большинство БПЛА были перехвачены самолетами Израиля, США, Великобритании и Иордании.





Иранское посольство в ООН объявило: вопрос исчерпан, если только Израиль не совершит еще одну ошибку.



В Тегеране иранские граждане вышли на радостные гуляния.



Высокопоставленный израильский представитель предупредил: Будет беспрецедентный ответ.



Кабинет министров уполномочил Нетаниягу, Галанта и Ганца принять решения относительно возможности ответа на иранскую атаку.



Нетаниягу и Байден провели телефонный разговор.



Байден заявилн: Мы будем координировать единый дипломатический ответ на атаку Ирана



Продолжаются ограничения на деятельность в тылу, в основном отменены образовательные мероприятия (лагеря, классы) и запрещены собрания более 1000 человек.



Хизбалла продолжает запускать ракеты в направлении Голан и Галилеи.



Стрельба в Самарии: легко ранен резервист МАГАВа.