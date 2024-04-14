Новости » Арабо-израильский конфликт
Историческая ночь. Все об атаке Ирана против Израиля
14.04.2024 07:12 Аркадий Бочаровский

Историческая ночь. Все об атаке Ирана против Израиля


Ночью 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля.

Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов, 110 баллистических ракет (земля-земля) и 36 крылатых ракет. Большинство запусков было произведено из Ирана, некоторые - из Ирака и Йемена.

Сирены звучали во многих районах страны - в основном на севере, в Негеве и на востоке страны.

Семилетняя девочка из бедуинской диаспоры в Негеве была тяжело ранена осколками ракеты.

Осколками ракеты нанесен незначительный ущерб военной базе в Негеве.

Абсолютное большинство баллистических ракет было перехвачено израильскими системами ПВО.

Большинство БПЛА были перехвачены самолетами Израиля, США, Великобритании и Иордании.


Иранское посольство в ООН объявило: вопрос исчерпан, если только Израиль не совершит еще одну ошибку.

В Тегеране иранские граждане вышли на радостные гуляния.

Высокопоставленный израильский представитель  предупредил: Будет беспрецедентный ответ.

Кабинет министров уполномочил Нетаниягу, Галанта и Ганца принять решения относительно возможности ответа на иранскую атаку.

Нетаниягу и Байден провели телефонный разговор.

Байден заявилн: Мы будем координировать единый дипломатический ответ на атаку Ирана

Продолжаются ограничения на деятельность в тылу, в основном отменены образовательные мероприятия (лагеря, классы) и запрещены собрания более 1000 человек.

Хизбалла продолжает запускать ракеты в направлении Голан и Галилеи.

Стрельба в Самарии: легко ранен резервист МАГАВа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы