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Испания и Франция не прекратят финансовую помощь палестинцам
10.10.2023 12:58 Анатолий Кравченко

Испания и Франция не прекратят финансовую помощь палестинцам

Как стало известно из официальных источников европейских стран, Испания и Франция не хотят приостанавливать финансовую помощь ЕС для палестинцам.

"Мы не должны путать террористическую организацию ХАМАС с палестинским населением, Палестинской автономией и организациями ООН, которые находятся там", - заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

В МИД Франции также выступили против приостановки помощи, отметив, что она напрямую приносит пользу палестинскому народу.
 

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