



Испания и Франция не прекратят финансовую помощь палестинцам

Как стало известно из официальных источников европейских стран, Испания и Франция не хотят приостанавливать финансовую помощь ЕС для палестинцам.



"Мы не должны путать террористическую организацию ХАМАС с палестинским населением, Палестинской автономией и организациями ООН, которые находятся там", - заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.



В МИД Франции также выступили против приостановки помощи, отметив, что она напрямую приносит пользу палестинскому народу.

