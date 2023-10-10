Испания и Франция не прекратят финансовую помощь палестинцам
Как стало известно из официальных источников европейских стран, Испания и Франция не хотят приостанавливать финансовую помощь ЕС для палестинцам.
"Мы не должны путать террористическую организацию ХАМАС с палестинским населением, Палестинской автономией и организациями ООН, которые находятся там", - заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
В МИД Франции также выступили против приостановки помощи, отметив, что она напрямую приносит пользу палестинскому народу.