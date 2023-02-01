



"Исламский джихад" взял на себя ответственность за ракетный обстрел Сдерота

"Исламский джихад" взял на себя ответственность за ракетный обстрел Сдерота из Газы, отметив, что он был осуществлен после решения поместить палестинских женщин-заключенных в одиночные камеры.



Израильские власти решили таким образом успокоить тех заключенных, которые ликовали после резни в районе Неве-Яаков в Иерусалиме в выходные дни.



Выпущенная террористами ракета была перехвачена "Железным куполом", не успев причинить разрушений и жертв.