



Иран закрыл свои ядерные объекты по “соображениям безопасности”

Иранское правительство сообщило инспекторам МАГАТЭ, что закрыло в воскресенье, 14 апреля, свои ядерные объекты “из соображений безопасности”. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.



Вообще, инспекторы МАГАТЭ посещают иранские ядерные предприятия каждый день.



Объекты должны были вновь открыться в понедельник. Однако Гросси заявил, что решил не отправлять инспекторов обратно, пока ситуация не станет “абсолютно спокойной”.





