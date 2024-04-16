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Иран закрыл свои ядерные объекты по “соображениям безопасности”
16.04.2024 13:16 MIGnews.com

Иран закрыл свои ядерные объекты по “соображениям безопасности”

Иранское правительство сообщило инспекторам МАГАТЭ, что закрыло в воскресенье, 14 апреля, свои ядерные объекты “из соображений безопасности”.  Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.  

Вообще, инспекторы МАГАТЭ посещают иранские ядерные предприятия каждый день. 

Объекты должны были вновь открыться в понедельник. Однако Гросси заявил, что решил не отправлять инспекторов обратно, пока ситуация не станет “абсолютно спокойной”.


 

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