



Иран выпустил по Израилю десятки БПЛА - обновлено

Вечером, 13 апреля, Иран выпустил по Израилю дрон-камикадзе.



Об этом сообщает Axios со ссылкой на четырех американских и израильских источников. Информация требует проверки.



Источники в США утверждают, что в сторону Израиля якобы летят десятки БПЛА. Предположительно, около 70 дронов летели над Ираком.



Как пишут в пабликах, предполагаемое время прилета ожидается между 6:30 и 7:30. Это первый раз, когда Иран напал на Израиль напрямую со своей территории.