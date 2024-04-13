Новости » Арабо-израильский конфликт
Иран выпустил по Израилю десятки БПЛА - обновлено
13.04.2024 22:42 Алина Груднева

Иран выпустил по Израилю десятки БПЛА - обновлено

Вечером, 13 апреля, Иран выпустил по Израилю дрон-камикадзе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на четырех американских и израильских источников. Информация требует проверки.

Источники в США утверждают, что в сторону Израиля якобы летят десятки БПЛА. Предположительно, около 70 дронов летели над Ираком.

Как пишут в пабликах, предполагаемое время прилета ожидается между 6:30 и 7:30. Это первый раз, когда Иран напал на Израиль напрямую со своей территории.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы