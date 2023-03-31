



Иран: в результате авиаудара Израиля по Дамаску погиб советник КСИР

Иранский военный советник был убит в результате авиаудара в Сирии поздно вечером в четверг, заявил в пятницу Корпус стражей исламской революции.



Официальные иранские СМИ цитируют представителей КСИР, заявивших, что Милад Хедри, иранский советник отряда “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции, был убит ранним утром в ходе израильской атаки в Дамаске.



В четверг сирийские государственные СМИ обвинили Израиль в нанесении авиаудара по столице Дамаск.



Сообщается, что вокруг столицы были слышны взрывы, а государственное СМИ SANA сообщило, что национальная сеть ПВО была активирована.



