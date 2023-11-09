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Иран в ООН: Тегеран не имеет никакого отношения к атакам на базы США
09.11.2023 13:42 Катя Шульц

Иран в ООН: Тегеран не имеет никакого отношения к атакам на базы США

Амир Саид Иравани в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу во вторник отверг утверждения Вашингтона о том, что Иран содействует операциям против США в отместку за его роль в военном конфликте в Газе.

Посол Ирана заявил, что США пытаются оправдать свое незаконное военное присутствие в Сирии, которое нарушает международное право и уставы Организации Объединенных Наций.

Иравани также заявил, что США должны положить конец своему военному присутствию в Сирии, и это требование неоднократно выдвигалось сирийским посланником в ООН.
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Десятки американских военнослужащих сообщают о ранениях или черепно-мозговых травмах с тех пор, как террористические группировки в Ираке и Сирии начали нападения на военные базы США, чтобы продемонстрировать свое негодование по поводу безоговорочной поддержки Вашингтоном наступления израильского режима на Газу.

 

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