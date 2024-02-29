



Иран приказал Хизбалле готовиться к тотальной войне

Иран дал террористической организации Хизбалла зеленый свет на проведение более масштабной атаки на Израиль, сообщают американские СМИ. Приказ был отдан в связи с опасениями Тегерана, что ЦАХАЛ вскоре вторгнется в Рафиах, а затем начнет наземное наступление в Ливане.



До сих пор Хизбалле было разрешено начать более масштабную атаку на Израиль только в том случае, если ЦАХАЛ войдет в Рафиах, говорится в сообщении. Командующий иранскими Силами Кудс недавно посетил Ливан и встретился с Хасаном Насраллой.



Встреча между ними состоялась по просьбе Насраллы. "Насралла сказал, что израильская атака в Ливане наверняка будет проведена в ближайшее время, и заранее попросил Силы Кудс о полной свободе действий", - цитирует отчет иранский источник. Также в докладе говорится, что Тегеран раскритиковал Хизбаллу после последней недавнего обстрела Цфата, заявив, что акция не была скоординирована с ними. Недавно "Хезболла" отвергла предложение о прекращении боевых действий.