



Иран наращивает снабжение Хизбаллы высокоточными ракетами

Так же, как США помогают Израилю в вооружении в войне против ХАМАс, так и Иран торопится, перебрасывая оружие Хизбалле, готовясь к военным действиям на севере. Израиль регулярно атакует аэропорт в Дамаске, пытаясь сорвать эти поставки. Однако поставки идут не только в Дамаск, таких точек много. Об этом сообщает Ynet.

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Иранцы пытаются передать Хизбалле большое количество высокоточных ракет, противотанковых ракет,а также систем перехвата БПЛА. Те ракеты-перехватчики, которые иранцы называют “ракетами 358”, а на Западе и в Израиле называют SA-67, предназначены против низколетящих самолетов, вертолетов, БПЛА, также они предназначены против ракет малой дальности.



