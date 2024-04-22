



Иран: мы не заинтересованы в войне с Израилем

Иран не заинтересован в широкомасштабной войне в ближневосточном регионе.



Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канаани.



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"Мы не заинтересованы в войне в регионе. Наш ответ Израилю заключался в сохранении региональной безопасности", - сказал он.



По словам Канаани, целью атаки на Израиль были "только военные объекты", а не гражданская инфраструктура.



Также в МИД Ирана объявили, что предоставление Соединенными Штатами военной помощи Израилю якобы "не поможет" Иерусалиму в его войне с ХАМАСом в Газе.