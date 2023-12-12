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Иран: Израиль и США не уничтожат ХАМАС
12.12.2023 17:26 Алина Груднева

Иран: Израиль и США не уничтожат ХАМАС

Тегеран не верит в том, что Израиль и Соединенные Штаты Америки смогут уничтожить палестинскую террористическую организацию ХАМАС.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

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"Израиль и США не могут уничтожить ХАМАС", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Он также считает, что заложники, удерживаемые террористами в Газе, не будут освобождены до тех пор, пока не будет прекращения огня.
 

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