Иордания обвинила Израиль в "геноциде"
Иордания обвиняет Израиль в "геноциде" из-за наземной операции ЦАХАЛа в Газе.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел королевства Айман Сафади.
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"События в Газе соответствуют юридическому определению геноцида", - сказал он на пресс-конференции в рамках саммита в Барселоне.
Сафади призвал к продлению режима временного прекращения огня в Газе. Также он выразил сожаление относительно того, что некоторые участники саммита в Барселоне отказываются поддержать этот призыв.