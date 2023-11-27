



Иордания обвинила Израиль в "геноциде"

Иордания обвиняет Израиль в "геноциде" из-за наземной операции ЦАХАЛа в Газе.



Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел королевства Айман Сафади.



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"События в Газе соответствуют юридическому определению геноцида", - сказал он на пресс-конференции в рамках саммита в Барселоне.



Сафади призвал к продлению режима временного прекращения огня в Газе. Также он выразил сожаление относительно того, что некоторые участники саммита в Барселоне отказываются поддержать этот призыв.