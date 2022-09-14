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Инцидент в районе Дженина: "у офицера было время выстрелить"
14.09.2022 11:26 Аркадий Бочаровский

Инцидент в районе Дженина: "у офицера было время выстрелить"

Израильский военный журналист Таль Лев Рам прокомментировал инцидент у Дженина, в результате которого был убит офицер ЦАХАЛа.

Лев Рам сказал: “Террористы застали патруль врасплох, но у офицера все еще было время выстрелить”.

По словам Лев Рама, солдаты окружили террористов и находились “на нулевом расстоянии” от них. Они начали осуществлять процедуру ареста - и в это время был открыт огонь. Журналист говорит: "Результаты - тяжелые и болезненные”.
 

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