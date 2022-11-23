Иерусалим. Список перекрытых дорог
После комбинированной террористической атаки в Иерусалиме полиция Израиля перекрыла шоссе №1 для движения от развязки Сахарова в западном направлении. Израильские полицейские находятся на месте происшествия и регулируют движение.
Полный список перекрытых дорог:
Шоссе №1 от транспортной развязки на запад, движение направлено на шоссе №16.
Шоссе №1 от развязки Сахарова на запад. Движение направлено на шоссе №9.
Перекресток Рамот закрыт для движения транспорта, полиция регулирует движение.