



Иерусалим. Список перекрытых дорог



После комбинированной террористической атаки в Иерусалиме полиция Израиля перекрыла шоссе №1 для движения от развязки Сахарова в западном направлении. Израильские полицейские находятся на месте происшествия и регулируют движение.



Полный список перекрытых дорог:



Шоссе №1 от транспортной развязки на запад, движение направлено на шоссе №16.



Шоссе №1 от развязки Сахарова на запад. Движение направлено на шоссе №9.



Перекресток Рамот закрыт для движения транспорта, полиция регулирует движение.