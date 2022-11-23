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Иерусалим. Список перекрытых дорог
23.11.2022 09:14 Аркадий Бочаровский

Иерусалим. Список перекрытых дорог


После комбинированной террористической атаки  в Иерусалиме полиция Израиля перекрыла шоссе №1 для движения от развязки Сахарова в западном направлении. Израильские полицейские находятся на месте происшествия и регулируют движение.

Полный список перекрытых дорог:

Шоссе №1 от транспортной развязки на запад, движение направлено на шоссе №16.

Шоссе №1 от развязки Сахарова на запад. Движение направлено на шоссе №9.

Перекресток Рамот закрыт для движения транспорта, полиция регулирует движение.

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