



Ицхак Брик: в течение года армия спала, пока ХАМАС тренировался на границе

Генерал в отставке Ицхак Брик, известный своей критикой израильского военно-политического истеблишмента, на протяжении многих лет бил тревогу по поводу неготовности ЦАХАЛа к войне.



Сегодня Брик в телевизионном интервью дал оценку произошедшему и происходящему



Брик сказал: “Прямо в ночь перед вторжением было получено два очень тяжелых предупреждения. Система сенсоров зафиксировала передвижения в районе границы. Об этом сообщают командующему южным округом, сообщают главе АМАНа, который находится в отпуске в Эйлате.



Командующий южным округом, вместо того, чтобы поднять по тревоге все батальоны южного округа - речь идет не о призыве резервов, речь идет о развернутых частях, не делает ничего, потому что ХАМАС делал подобные вещи на протяжении года - точно также, как египтяне мобилизовались на протяжении года перед Войной Судного Дня.



Командующий южным округом сказал - не о чем беспокоиться. Будят главу АМАНа в отеле в Эйлате он говорит - не волнуйтесь.



Через несколько часов получают еще более ужасное предупреждение. Они уже у границы. Надо что-то делать. 3-4 часа до войны Глава ШАБАКа бежит в свой офис и говорит - тут есть проблема. И снова никто ничего не делает. Какая проблема вывести всех на позиции? И они договариваются встретиться в 8 утра.



Глава ШАБАКа бьет тревогу, но никто не поднимает ни регулярную армию, ни резервные подразделения. Просто поднять уровень готовности.



Армия, провалившаяся в пропасть, армия, которая просто не понимает, что такое война, обанкротившееся высшее командование, высшее командование, которое следует отстранить. Есть те, которых нужно отстранить сейчас и есть те, кого следует отстранить после того, как война закончится.



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