Хуситы: мы атаковали не только корабли, но и Эйлат
Йеменские хуситы похвастались новыми атаками в рамках "поддержки Газы".
По данным поддерживаемой Ираном группировки, они атаковали несколько военных кораблей США в Красном море.
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Также хуситы объявили, будто атаковали "объекты в Эйлате". Что примечательно, в Израиле такой информации не было.
Помимо прочего, йеменская группировка объявила об ударе по "израильскому кораблю" в Аденском заливе.