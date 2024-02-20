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Хуситы: мы атаковали не только корабли, но и Эйлат
20.02.2024 20:24 Алина Груднева

Хуситы: мы атаковали не только корабли, но и Эйлат

Йеменские хуситы похвастались новыми атаками в рамках "поддержки Газы".

По данным поддерживаемой Ираном группировки, они атаковали несколько военных кораблей США в Красном море.

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Также хуситы объявили, будто атаковали "объекты в Эйлате". Что примечательно, в Израиле такой информации не было.

Помимо прочего, йеменская группировка объявила об ударе по "израильскому кораблю" в Аденском заливе.

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