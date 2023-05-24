



Хотел взорвать автобус. Арестован боевик ХАМАСа из Умм эль-Фахм

Разрешена к публикации информация о том, что в рамках деятельности Службы общей безопасности (ШАБАК), в сотрудничестве с береговой охраной и подразделением "Гидон" полиции Израиля, несколько недель назад был арестован житель Умм эль-Фахм. Он подозревается в намерении совершить теракт с использованием взрывного устройства, после вербовки в террористическую организацию ХАМАС.



У подозреваемого Мухаммада Махаджны, 20-летнего гражданина Израиля, проживающего в Умм аль-Фахм, при аресте были обнаружены средства связи с ХАМАСом в Газе.



Расследование, проведенное ШАБАКом, показало, что несколько месяцев назад он был завербован в военное крыло ХАМАС в Газе с целью совершения теракта с использованием взрывного устройства на территории государства Израиль. Расследование показало, что в свете экономического и психологического давления, которому он подвергался, он начал приближаться к идеологии "Братьев-мусульман", а позже решил, что хочет заняться джихадом.



Также было установлено, что он собирал информацию о возможных местах для совершения теракта в Израиле, уделяя особое внимание объектам безопасности и местам скопления людей, и отправлял собранную информацию в ХАМАСу в Газе.



В конце концов, согласно инструкциям, полученным от ХАМАС, он намеревался взорвать автобус № 921 в районе Хадеры, и даже осуществил несколько действий по проведению теракта, прежде чем был арестован.



9 мая 2023 года против Мухаммада Махаджны было выдвинуто обвинительное заключение, обвиняющее его в тяжелых преступлениях против безопасности.



Следует отметить, что в январе этого года были арестованы два гражданина Израиля, проживающие в Муавия, которые также были завербованы организацией ХАМАС в Газе с целью совершения теракта на израильской территории. Из того, что выяснилось в ходе расследования, следует, что ими управляла одна и та же инфраструктура.