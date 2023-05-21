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“Хизбалла” проводит “военные учения”, заявив СМИ о “полной готовности”
21.05.2023 18:22 Наталья Богинская

“Хизбалла” проводит “военные учения”, заявив СМИ о “полной готовности”

Ливанская террористическая группировка “Хизбалла” демонстрирует силу, направив приглашение СМИ на один из своих тренировочных полигонов на юге Ливана, где ее силы проводят “военные учения”.

Боевики в масках прыгают через горящие обручи, стреляют из мотоциклов сзади и взрывают израильские флаги, вывешенные на холмах выше, и стену, имитирующую стену на границе между Ливаном и Израилем.

Высокопоставленный представитель “Хизбаллы” Хашем Сафиеддин заявил в своем выступлении, что учения “подтверждают нашу полную готовность противостоять любой агрессии” со стороны Израиля.

Учения проходят в преддверии “Дня освобождения”, ежегодного ливанского празднования вывода израильских войск из Южного Ливана 25 мая 2000 года. 

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