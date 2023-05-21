



“Хизбалла” проводит “военные учения”, заявив СМИ о “полной готовности”

Ливанская террористическая группировка “Хизбалла” демонстрирует силу, направив приглашение СМИ на один из своих тренировочных полигонов на юге Ливана, где ее силы проводят “военные учения”.



Боевики в масках прыгают через горящие обручи, стреляют из мотоциклов сзади и взрывают израильские флаги, вывешенные на холмах выше, и стену, имитирующую стену на границе между Ливаном и Израилем.



Высокопоставленный представитель “Хизбаллы” Хашем Сафиеддин заявил в своем выступлении, что учения “подтверждают нашу полную готовность противостоять любой агрессии” со стороны Израиля.



Учения проходят в преддверии “Дня освобождения”, ежегодного ливанского празднования вывода израильских войск из Южного Ливана 25 мая 2000 года.