



“Хизбалла” объявила “День ярости” после взрыва в больнице

“Хизбалла” объявила в среду, 18 октября, "День ярости" против Израиля после ночного взрыва в больнице , в котором террористические организации обвинили еврейский народ.



Несмотря на то, что ЦАХАЛ предоставил доказательства того, что в районе больницы в момент взрыва не было израильских самолетов, а также видео, показывающее, что террористические группы запустили несколько ракет по Израилю, когда произошел взрыв, власти в регионе продолжали обвинять Израиль в этой трагедии.



Обвинив Израиль во взрыве, “Хизбалла” призвала “собратьев-мусульман и арабов” привлечь Израиль к ответственности за “резню” и “жестокие преступления”.



“Пусть среда станет днем ​​ярости против врага”, – говорится в заявлении “Хизбаллы”, призывая своих последователей “немедленно выйти на улицы и площади, чтобы выразить свой гнев”.



Президент Джо Байден и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли приняли объяснение ЦАХАЛа о том, что взрыв в больнице был вызван осечкой террористической ракеты.



“Вчера вечером слишком многие поторопились с выводами о трагической гибели людей в больнице Аль-Ахли. Ошибка может поставить под угрозу еще больше жизней. Ждите фактов, сообщайте о них ясно и точно”, – написал Клеверли на X в заявлении, которое было адресовано СМИ, поспешившим обвинить Израиль во взрыве.