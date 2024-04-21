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Аятолла Хаменеи поблагодарил КСИР за атаку против Израиля
21.04.2024 14:33 Алина Груднева

Аятолла Хаменеи поблагодарил КСИР за атаку против Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поблагодарил вооруженные силы страны за нападение на Израиль 13 апреля.

Он призвал КСИР "изучать тактику врага", а также "непрестанно заниматься инновациями" в военной сфере.

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"Сколько ракет было запущено и сколько из них поразило цель — это не главный вопрос. Что действительно важно, так это то, что Иран продемонстрировал свою силу во время этой операции", - сказал он.
 

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