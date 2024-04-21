



Аятолла Хаменеи поблагодарил КСИР за атаку против Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поблагодарил вооруженные силы страны за нападение на Израиль 13 апреля.



Он призвал КСИР "изучать тактику врага", а также "непрестанно заниматься инновациями" в военной сфере.



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"Сколько ракет было запущено и сколько из них поразило цель — это не главный вопрос. Что действительно важно, так это то, что Иран продемонстрировал свою силу во время этой операции", - сказал он.

