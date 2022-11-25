



ХАМАС угрожает Израилю после взрывов в Иерусалиме

Израильские лидеры пообещали найти и схватить террористов, которые в среду утром заложили и дистанционно взорвали две бомбы на автобусных остановках в Иерусалиме, убив 16-летнего израильтянина и ранив более 22 человек.



Представитель террористической группировки ХАМАС в Газе Мохаммад Хамада приветствовал двойное нападение как сигнал "оккупации" и пригрозил, что "ближайшие дни будут напряженными и трудными для врага".



"Пришло время для создания ячеек, которые рассредоточены по всей Палестине и готовы к конфронтации", — заявил Хамада.



После встречи с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и другими высокопоставленными официальными лицами США в понедельник в Вашингтоне для обсуждения иранской угрозы и локального ухудшения ситуации с палестинскими террористическими группировками начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави прервал визит в США, чтобы вернуться в Израиль в свете ситуации с безопасностью.



"Время исполнителей терактов, планировщиков терактов и спонсоров терактов ограничено", — заявил в среду уходящий министр обороны Израиля Бенни Ганц.



"Они могут убежать, они могут спрятаться; это им не поможет. Мы доберемся до них. Если они будут сопротивляться, их убьют. В противном случае мы расправимся с ними по всей строгости закона", — говорится в официальном заявлении Яира Лапида, который последние дни находится на посту премьер-министра Израиля.



Лапид проинформировал назначенного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о ситуации, когда новый премьер посетил некоторых из 22 госпитализированных жертв и пообещал "сделать все, чтобы быстро восстановить безопасность всех израильских граждан".



В результате первого взрыва был смертельно ранен израильско-канадский гражданин Арье Шехопак из иерусалимского района Хар-Ноф, который скончался от полученных ран в медицинском центре Шаарей-Цедек.