



ХАМАС угрожает Израилю новой интифадой

Салех аль-Арури, заместитель главы политического бюро ХАМАС, встретился в субботу в Бейруте с делегацией руководства "Народного фронта освобождения Палестины", возглавляемой заместителем генерального секретаря НФОП Джамилем Мажаром. Они призвали членов своих организаций усилить оппозицию Израилю.



Обе террористические организации также призвали руководство Палестинской автономии "вернуться к интифаде, чтобы достичь национального единства и урегулирования палестинского дома на национальной и демократической основе".

تغطية صحفية: "لقاء بين قيادتي حركة حمــــ ــاس والجبهة الشعبية برئاسة صالح العاروري وجميل مزهر في بيروت، للتأكيد على تصعيد المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان ولدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة في لبنان". pic.twitter.com/TLgbJHBron — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 16, 2023

На встрече также обсуждалась ситуация в Айн-эль-Хильве, лагере палестинских беженцев в Ливане, вскоре после того, как два дня назад прекратились столкновения. Участники встречи подчеркнули, что внутренние боевые действия и применение оружия должны быть запрещены при разрешении конфликтов в палестинских лагерях. Они подтвердили свое стремление к миру с ливанскими гражданами и властями, особенно в районе Сидона и южных районах страны.В прошлом месяце Арури пригрозил начать региональную войну против Израиля, на что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что ХАМАС и Иран "сполна" заплатят за свои террористические атаки против Израиля. Арури также заявил, что израильское правительство "потерпит громкое поражение, которое приведет к его полному уходу из Иудеи и Самарии.