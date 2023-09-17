ХАМАС угрожает Израилю новой интифадой
Салех аль-Арури, заместитель главы политического бюро ХАМАС, встретился в субботу в Бейруте с делегацией руководства "Народного фронта освобождения Палестины", возглавляемой заместителем генерального секретаря НФОП Джамилем Мажаром. Они призвали членов своих организаций усилить оппозицию Израилю.
Обе террористические организации также призвали руководство Палестинской автономии "вернуться к интифаде, чтобы достичь национального единства и урегулирования палестинского дома на национальной и демократической основе".
На встрече также обсуждалась ситуация в Айн-эль-Хильве, лагере палестинских беженцев в Ливане, вскоре после того, как два дня назад прекратились столкновения. Участники встречи подчеркнули, что внутренние боевые действия и применение оружия должны быть запрещены при разрешении конфликтов в палестинских лагерях. Они подтвердили свое стремление к миру с ливанскими гражданами и властями, особенно в районе Сидона и южных районах страны.
В прошлом месяце Арури пригрозил начать региональную войну против Израиля, на что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что ХАМАС и Иран "сполна" заплатят за свои террористические атаки против Израиля. Арури также заявил, что израильское правительство "потерпит громкое поражение, которое приведет к его полному уходу из Иудеи и Самарии.