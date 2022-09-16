



ХАМАС продолжит "развивать прочные связи" с Сирией

ХАМАС объявил в четверг, что "продолжит строить и развивать прочные связи" с Сирией.



Как сообщает агентство "Синьхуа", это может означать возможное восстановление отношений между двумя сторонами.



В заявлении ХАМАСа говорится, что построение и развитие связей с Сирией "послужит нации и правым делам, в основе которых лежит дело палестинцев, особенно в свете ускоряющихся региональных и международных событий".



"У ХАМАСа есть постоянная стратегия и стремление развивать и укреплять свои связи с арабским и исламским окружением, а также со всеми теми, кто поддерживает дело палестинцев и группировки сопротивления на палестинских территориях", - говорится в заявлении группировки.



Кроме этого, террористы выступили с осуждением того, что они назвали "неоднократными израильскими воздушными атаками на сирийскую территорию, особенно недавние бомбардировки аэропортов Дамаска и Алеппо".



В ХАМАСе подчеркнули, что поддерживают Сирию "перед лицом этой агрессии".