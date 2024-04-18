



ХАМАС признает: Мы не знаем, сколько заложников живы или мертвы

Один из лидеров ХАМАСа Мусса Абу Марзук заявил, что на данный момент он не знает, сколько заложников живы и сколько мертвы.



Абу Марзук также сказал, что террористическая группировка ХАМАС требует прекращения огня и предоставления немедленной помощи "палестинским беженцам". ХАМАС также требует, чтобы жителям Газы, находящимся на юге Газы, было позволено вернуться домой.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В беседе с Asharq Al-Awsat Абу Марзук заявил, что ХАМАС "не пойдет на компромисс в вопросе постоянного прекращения огня в Газе, но мы не отступим от переговоров".



По его словам, переговоры "не зашли в тупик", но настойчивость ХАМАСа в вопросе прекращения огня соответствует позиции Совета Безопасности ООН, который требует от Израиля прекратить попытки положить конец контролю террористической группировки над Газой, предоставить помощь Газе и позволить жителям северной части Газы вернуться домой.



Однако на вопрос о заложниках он ответил: "Мы не знаем, сколько израильских заключенных живы или мертвы на данный момент".

