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ХАМАС приговорил трех палестинцев к смерти за сотрудничество с Израилем
24.05.2023 13:17 Алина Груднева

ХАМАС приговорил трех палестинцев к смерти за сотрудничество с Израилем

ХАМАС приговорил трех палестинцев из Газы к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Израилем.

Еще один человек приговорен к пожизненному по тем же обвинениям.

Во вторник были отклонены апелляции подсудимых. Пока что неясно, когда смертный приговор будет приведен к действие.

Имена троих мужчин не разглашаются. Двое подсудимых будут казнены через повешение, а третьему грозит расстрел. Их признали виновными в "общении с враждебными иностранными организациями".
 

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