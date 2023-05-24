



ХАМАС приговорил трех палестинцев к смерти за сотрудничество с Израилем

ХАМАС приговорил трех палестинцев из Газы к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Израилем.



Еще один человек приговорен к пожизненному по тем же обвинениям.



Во вторник были отклонены апелляции подсудимых. Пока что неясно, когда смертный приговор будет приведен к действие.



Имена троих мужчин не разглашаются. Двое подсудимых будут казнены через повешение, а третьему грозит расстрел. Их признали виновными в "общении с враждебными иностранными организациями".

