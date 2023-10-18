



ХАМАС планировал захватить тысячу израильтян





Сотрудники саперного подразделения, действовавшие в приграничной зоне после атаки ХАМАСа 7 октября, обнаружили, обезвредили и собрали все оружие, оставленное в районе более чем тысячей вооруженных террористов, и перевезли его на базу инженерных войск.



В настоящее время специалисты ЦАХАЛа по боеприпасам и диверсиям занимаются анализом, исследованием, изучением и контролем боеприпасов.



Высокопоставленный военный чиновник сообщил Walla! "ХАМАС разработал три типа диверсионных средств для взлома дверей. В некоторых случаях это трубы, привезенные из Египта, внутри которых заложена взрывчатка, или железные стержни, которые крепятся к двери.



Они устанавливают таймер и с его помощью взрывают дверь. Судя по масштабам найденных средств взлома, военное крыло ХАМАСа готовилась проникнуть во многие сотни семейных домов и на военные базы и похитить не менее тысячи солдат и гражданских лиц, целые семьи”.