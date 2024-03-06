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ХАМАС передал египетской разведке "всеобъемлющее соглашение о прекращении огня"
06.03.2024 14:36 Аркадий Бочаровский

ХАМАС передал египетской разведке "всеобъемлющее соглашение о прекращении огня"

ХАМАС передал египетской разведке всеобъемлющее соглашение о прекращении огня

Иорданская газета А-Раа аль-Йом сообщила, что Халиль аль-Хайя, заместитель лидера ХАМАСа в Газе Яхьи Синвара, передал главе египетской разведки Аббасу Камалю “всеобъемлющее соглашение о прекращении огня”.

 Согласно информации газеты, с точки зрения ХАМАС, представленное соглашение является окончательным ответом посредникам. 

Также сообщается, что, согласно соглашению, прекращение огня начнется за неделю до освобождения похищенных и освобождения заключенных, которые были освобождены в рамках сделки по Шалиту,  а также 160 заключенных с кровью на руках, в том числе: Марван Баргути, Ахмед Саадат, Абдулла Баргути, Ибрагим Хамед и Аббас ас-Сайед.
 

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