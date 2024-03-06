



ХАМАС передал египетской разведке "всеобъемлющее соглашение о прекращении огня"

ХАМАС передал египетской разведке всеобъемлющее соглашение о прекращении огня



Иорданская газета А-Раа аль-Йом сообщила, что Халиль аль-Хайя, заместитель лидера ХАМАСа в Газе Яхьи Синвара, передал главе египетской разведки Аббасу Камалю “всеобъемлющее соглашение о прекращении огня”.



Согласно информации газеты, с точки зрения ХАМАС, представленное соглашение является окончательным ответом посредникам.



Также сообщается, что, согласно соглашению, прекращение огня начнется за неделю до освобождения похищенных и освобождения заключенных, которые были освобождены в рамках сделки по Шалиту, а также 160 заключенных с кровью на руках, в том числе: Марван Баргути, Ахмед Саадат, Абдулла Баргути, Ибрагим Хамед и Аббас ас-Сайед.

