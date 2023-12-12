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ХАМАС обновил статистику по раненым и погибшим в Газе
12.12.2023 16:06 Алина Груднева

ХАМАС обновил статистику по раненым и погибшим в Газе

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, 12 декабря обновило статистику по погибшим и раненым с момента начала операции ЦАХАЛа.

Уточняется, что число погибших превысило 18 410 человек, а раненых - более 50 тысяч.

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ХАМАС, традиционно, не раскрывает, сколько из указанного числа было террористов. По оценкам Армии обороны Израиля, ликвидированы более 7 тысяч боевиков.

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