



Халива: "Хизбалла" не дала Ливану присоединиться к соглашениям Авраама

Если бы не "Хизбалла", Ливан был бы частью Авраамских соглашений, заявил в понедельник глава военной разведки ЦАХАЛа.



«Я убежден, что Ливан был бы частью Авраамских соглашений, если бы не «Хизбалла», — сказал генерал-майор Аарон Халива на конференции Рейхманского университета по борьбе с терроризмом в Герцлии.

"Хизбалла — это организация, которая носит три шляпы: защитник шиитской общины, иранское доверенное лицо, финансируемое и поддерживаемое Тегераном, и защитник Ливана, взявший в заложники ливанцев", - заявил Халива.



Израиль нормализовал отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом после подписания Авраамских соглашений в 2020 году. С тех пор связи между странами укрепились благодаря подписанию двусторонних оборонных соглашений. Было проведено более 150 встреч между представителями службы безопасности, десятки совместных учений, а также потрачено более 3 миллиардов долларов в сотрудничестве с оборонной промышленностью. Начальник штаба вооруженных сил Марокко приземлился в понедельник в Израиле и был принят в военном штабе Кирьи с почетным караулом.



"Ради Насраллы я надеюсь, что он правильно оценит реакцию Израиля, если решит сделать ход", — отметил генерал-майор Аарон Халива, добавив, что Ливан похож на любую другую страну, на которую оказывает влияние Иран, например, Ирак, Йемен и Сирия.



"Они находятся в самом низу по всем параметрам среди стран-неудачников", — сказал он. — "Жители Ливана встают утром, пытаются включить электричество, а оно не включается. Стоимость валюты также в ужасном состоянии. Жизнь там очень трудная".



Израиль, с другой стороны, "является страной с такими активами, как вода, технологии и продукты питания в дополнение к военной мощи. Арабские страны знают об этом, и именно это привело к соглашениям Авраама".



Ливан и Израиль официально остаются в состоянии войны, и в последнее время усилилась напряженность из-за газовой платформы Кариш и морских границ между двумя странами.



"Ливанская газовая установка — это интерес Израиля, и улучшение экономического положения ливанского народа также является интересом Израиля. Народ Ливана также понимает, каким будет результат войны", — сказал Халива.



Халива сообщил участникам конференции, что военные обсудили возможность эскалации на севере с политическим эшелоном. ЦАХАЛ также провел крупномасштабные учения, имитирующие войну с Ливаном, в том числе учения "Огненные колесницы" на Кипре.