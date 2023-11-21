Новости » Арабо-израильский конфликт
Гутерриш продолжает обвинять Израиль в убийстве тысяч детей
21.11.2023 07:16 Катя Шульц

Гутерриш продолжает обвинять Израиль в убийстве тысяч детей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции, что число погибших мирных жителей в Газе  является “беспрецедентным” по сравнению с любым конфликтом в мире с 2017 года — года, когда он вступил в должность. 

“Очевидно то, что в течение нескольких недель были убиты тысячи детей. Мы являемся свидетелями убийств мирных жителей, не имеющих аналогов ни в одном конфликте с тех пор, как я был Генеральным секретарем”, - сказал он.

Гутерриш отверг возможность того, что ООН будет контролировать сектор на следующий день после войны, заявив:
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

“Все должны объединиться, чтобы создать условия, которые позволят усиленной Палестинской администрации взять на себя ответственность за Газу”.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы