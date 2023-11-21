



Гутерриш продолжает обвинять Израиль в убийстве тысяч детей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции, что число погибших мирных жителей в Газе является “беспрецедентным” по сравнению с любым конфликтом в мире с 2017 года — года, когда он вступил в должность.



“Очевидно то, что в течение нескольких недель были убиты тысячи детей. Мы являемся свидетелями убийств мирных жителей, не имеющих аналогов ни в одном конфликте с тех пор, как я был Генеральным секретарем”, - сказал он.



Гутерриш отверг возможность того, что ООН будет контролировать сектор на следующий день после войны, заявив:

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“Все должны объединиться, чтобы создать условия, которые позволят усиленной Палестинской администрации взять на себя ответственность за Газу”.

