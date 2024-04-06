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Глава ООН по гуманитарным вопросам осуждает "позорный рукотворный голод" в Газе
06.04.2024 16:43 MIGnews.com

Глава ООН по гуманитарным вопросам осуждает "позорный рукотворный голод" в Газе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс назвал войну в Газе, развязанную ХАМАСом 7 октября, "предательством человечества".

В заявлении, сделанном накануне шестимесячной годовщины войны, покидающий свой пост представитель гуманитарных организаций призывает к "коллективной решимости расплатиться за это предательство человечества".

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"Для жителей Газы последние шесть месяцев войны принесли смерть, разрушения, а теперь и непосредственную перспективу позорного рукотворного голода", - говорит он.

"Для людей, затронутых непреходящим ужасом атак 7 октября, это были шесть месяцев горя и мучений", - добавляет он.
 

 

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