



Глава ООН по гуманитарным вопросам осуждает "позорный рукотворный голод" в Газе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс назвал войну в Газе, развязанную ХАМАСом 7 октября, "предательством человечества".



В заявлении, сделанном накануне шестимесячной годовщины войны, покидающий свой пост представитель гуманитарных организаций призывает к "коллективной решимости расплатиться за это предательство человечества".



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"Для жителей Газы последние шесть месяцев войны принесли смерть, разрушения, а теперь и непосредственную перспективу позорного рукотворного голода", - говорит он.



"Для людей, затронутых непреходящим ужасом атак 7 октября, это были шесть месяцев горя и мучений", - добавляет он.

